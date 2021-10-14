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    Воробьев: Хорошая трудовая победа над «Ак Барсом»

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    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Хорошая трудовая победа. Рассчитывали на упорный матч. Здорово сыграл Василий Кошечкин, ребята отработали очень хорошо. Прибавляли от периода к периоду, а третий сыграли по счету.

    В чем "Ак Барс" изменился по сравнению с недавним матчем? В некоторых моментах они встречали чуть выше, чем в первой игре.

    Все меняется быстро. Ярослав Хабаров молодец, очень хорошо работает на тренировках. Пока у него роль восьмого-девятого защитника.

    Юхо Олкинуора пропускает второй матч. Думаю, еще пару дней — и все будет нормально», — считает Воробьев «Спорт-Экспрессу».

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