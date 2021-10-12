Хет-трик Стремвалля принес минскому «Динамо» победу над «Куньлунем»

В составе победителей отличились Роман Горбунов, Маттиас Теденби и Мальте Стремвалль, оформивший хет-трик. В овертайме решающую шайбу забросил Адам Альмквист.
Голы гостей записали на свой счет Джейсон Фрэм, Грег Сквайрз, Тай Шульц, Джош Николс и Клифф Пу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:5 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 1:0)
Голы: Горбунов — 3 (Воронин, Мосалев), 13:57 — 1:0. Стремвалль — 5 (бол., Линдхольм, Теденбю), 18:16 — 2:0. Фрэм — 1 (бол., Николлс, С. Фу), 19:59 — 2:1. Сквайрз — 2 (Челиос), 23:15 — 2:2. Теденбю — 5 (Граовац, Альмквист), 27:01 — 3:2. Стремвалль — 6 (бол., Альмквист), 31:26 — 4:2. Шульц — 1 (Йип, Николлс), 33:26 — 4:3. Николлс — 2 (бол., С. Фу, Фрэм), 34:45 — 4:4. Стремвалль — 7 (Теденбю, Усов), 37:19 — 5:4. Пу — 1 (Уэрек), 47:50 — 5:5. Альмквист — 1 (Кемпе), 63:31 — 6:5Вратари: Колосов — СмитБроски: 27 (6+11+8+2) — 31 (8+10+5+8)Штраф: 12 — 12
Эта победа для «Динамо» стала 7-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Они поднялись в турнирной таблице Западной конференции на 3-е место, набрав 23 очка в 16 матчах.
«Куньлунь» находится на 10-й позиции Востока — 11 очков после 16 игр.