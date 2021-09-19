«Спартак» обыграл рижское «Динамо»

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Йори Лехтеря (13-я минута), Александр Хохлачёв (22), Максим Цыплаков (29).
Единственную шайбу рижан забросил Николай Елисеев (12)
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Елисеев — 3 (бол., Радил), 11:38 — 0:1. Лехтеря — 2 (Петтерссон, Широков), 13:00 — 1:1. Хохлачев — 5 (Кугрышев, Вишневский), 21:14 — 2:1. Цыплаков — 1 (Квартальнов), 28:24 — 3:1Вратари: Красиков — МаттссонБроски: 25 (3+16+6) — 17 (9+5+3)Штраф: 16 — 14
В следующей игре «Спартак» примет «Авангард», а рижскому «Динамо» предстоит встреча с одноименным московским клубом.
«Спартак» идет 4-м на Западе: после 8 игр у него 10 очков. Рижане идут 9-ми, имея 6 очков после 8 встреч.