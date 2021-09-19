«Спартак» обыграл рижское «Динамо»

Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество

Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1 от «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было