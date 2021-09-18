Фетисов пожелал Гусеву закрепиться в составе «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал переход форварда Никиты Гусева в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хотелось бы пожелать Гусеву, чтобы он закрепился в "Торонто". Никита — тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер, тот, кто сможет понять, в чем его магия. Если в новом клубе будет как раз такой специалист, то он сможет подписать полноценный контракт. Да и все у него будет хорошо.

Видимо, помимо возвращения в Россию у Никиты есть другие планы. Пускай попробует. Поймите, если он будет здорово играть там, то ничего не помешает ему выступить на Олимпиаде в составе сборной России. К тому же опыт его волшебных голов и передач наверняка пригодится национальной команде. Мы с вами знаем, что он очень необычный и неординарный игрок.

Нельзя утверждать, что это последний шанс Никиты закрепиться в Северной Америке. С другой стороны, все зависит от того, насколько он хочет испытывать судьбу. Конечно, Гусев изначально составил для себя планы, но, к сожалению, пока не все они реализовались. Хочу пожелать Никите воплощения всего задуманного», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».