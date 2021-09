Гусев подписал пробный контракт с «Торонто»

Нападающийможет остаться в НХЛ еще как минимум на один сезон.

29-летний хоккеист может продолжить карьеру в «Торонто».

Как сообщает CapFriendly, «Мэйпл Лифс» подписали с Гусевым пробный контракт, который рассчитан на время тренировочного лагеря.

Toronto Maple #Leafs have signed UFA forward Nikita Gusev to a Professional Try Out.

Gusev split his time between NJ and Florida last season, scoring 4 goals and adding 6 assists in 33 games. https://t.co/yXdJ0NYKLb