Гусев подписал пробный контракт с «Торонто»

Нападающийможет остаться в НХЛ еще как минимум на один сезон.

29-летний хоккеист может продолжить карьеру в «Торонто».

Как сообщает CapFriendly, «Мэйпл Лифс» подписали с Гусевым пробный контракт, который рассчитан на время тренировочного лагеря.

Toronto Maple #Leafs have signed UFA forward Nikita Gusev to a Professional Try Out.

Gusev split his time between NJ and Florida last season, scoring 4 goals and adding 6 assists in 33 games. https://t.co/yXdJ0NYKLb — CapFriendly (@CapFriendly) September 17, 2021

В настоящее время российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне НХЛ Гусев провел 11 матчей за «Флориду» и 20 игр за «Нью-Джерси», набрав в общей сложности 10 (4+6) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с «Колорадо».

Напомним, игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года.