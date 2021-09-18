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    Гусев подписал пробный контракт с «Торонто»

    Хоккей Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий Никита Гусев может остаться в НХЛ еще как минимум на один сезон.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    29-летний хоккеист может продолжить карьеру в «Торонто».

    Как сообщает CapFriendly, «Мэйпл Лифс» подписали с Гусевым пробный контракт, который рассчитан на время тренировочного лагеря.

    В настоящее время российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

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    • В прошлом сезоне НХЛ Гусев провел 11 матчей за «Флориду» и 20 игр за «Нью-Джерси», набрав в общей сложности 10 (4+6) очков.

    Ранее сообщалось, что российский нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с «Колорадо».

    Напомним, игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года.

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