В очередном экспрессе рассмотрим матчи отборочного цикла ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Черногория — Гибралтар

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Результаты сборной Черногории ухудшились с лета 2024 года. В последних восьми матчах команда потерпела 7 поражений. Была одержана лишь одна победа. 19 ноября Черногория взяла верх над Турцией со счетом 3:1.

Теперь у черногорцев есть возможность добиться успеха. Команда проводит домашний матч с соперником, который серьезно уступает в классе. Сенсация вряд ли произойдет.

Гибралтар является крепким орешком. Команда в каждом матче борется за положительный результат. На данный момент беспроигрышная серия сборной Гибралтара составляет 7 матчей.

Визит в Черногорию точно не будет легким. Гибралтар является аутсайдером предстоящего матча. Главная задача для гостей — избежать разгрома.

Ставка: Победа Черногории с форой (-3) за 2.03.

Уэльс — Казахстан

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Уэльс удачно выступил в Лиге наций. Команда играла в одном квартете с Турцией, Исландией и Черногорией. Валлийцы набрали 12 очков в шести встречах и заняли первое место в группе. При этом у Уэльса не было ни одного поражения.

У валлийцев есть отличный шанс удачно начать квалификацию ЧМ-2026. Хозяева являются фаворитами. Скорее всего, Уэльс добьется уверенной победы.

Ранее из сборной Казахстана был уволен Станислав Черчесов. Под руководством российского специалиста команда проиграла пять из шести поединков турнира, не забив ни одного гола за всю осень. К предстоящему матчу с Уэльсом сборную Казахстана готовил Али Алиев.

Прогнозы и ставки на футбол

Сложно представить, что Казахстан приедет в Кардифф играть в открытый футбол. Гости наверняка бросят все силы на оборону. Если получится забить на контратаке — это будет замечательно.

Ставка: Обе не забьют за 1.50.

Чехия — Фареры

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Чехия отлично проявила себя в Лиге наций. Команда играла в одной группе с Украиной, Грузией и Албанией. Чехи стали первыми в группе, набрав 11 очков в шести матчах. Этот результат позволил сборной Чехии пробиться в Лигу А.

Беспроигрышная серия сборной Чехии составляет пять матчей. Последний раз команда уступала 7 сентября 2024 года. Тогда чехи в Лиге наций не набрали очков во встрече с Грузией (1:4).

Фареры постараются максимально организованно сыграть в обороне. Букмекеры не верят в успех гостей. Между сборными огромная разница в классе.

Ранее в Лиге наций Фареры играли в одной группе с Северной Македонией, Арменией и Латвией. Команда заняла третье место в квартете, набрав 6 очков в шести матчах. Удастся ли Фарерам испортить настроение болельщикам сборной Чехии?

Ставка: ТБ 2.5 за 1.41.

Общий коэффициент — 4.29.