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    Экспресс дня 22 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Уэльса
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи отборочного цикла ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Черногория — Гибралтар

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Результаты сборной Черногории ухудшились с лета 2024 года. В последних восьми матчах команда потерпела 7 поражений. Была одержана лишь одна победа. 19 ноября Черногория взяла верх над Турцией со счетом 3:1.

    Теперь у черногорцев есть возможность добиться успеха. Команда проводит домашний матч с соперником, который серьезно уступает в классе. Сенсация вряд ли произойдет.

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    • Гибралтар является крепким орешком. Команда в каждом матче борется за положительный результат. На данный момент беспроигрышная серия сборной Гибралтара составляет 7 матчей.

    Визит в Черногорию точно не будет легким. Гибралтар является аутсайдером предстоящего матча. Главная задача для гостей — избежать разгрома.

    Ставка: Победа Черногории с форой (-3) за 2.03.

    Уэльс — Казахстан

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Уэльс удачно выступил в Лиге наций. Команда играла в одном квартете с Турцией, Исландией и Черногорией. Валлийцы набрали 12 очков в шести встречах и заняли первое место в группе. При этом у Уэльса не было ни одного поражения.

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    У валлийцев есть отличный шанс удачно начать квалификацию ЧМ-2026. Хозяева являются фаворитами. Скорее всего, Уэльс добьется уверенной победы.

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    • Ранее из сборной Казахстана был уволен Станислав Черчесов. Под руководством российского специалиста команда проиграла пять из шести поединков турнира, не забив ни одного гола за всю осень. К предстоящему матчу с Уэльсом сборную Казахстана готовил Али Алиев.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Сложно представить, что Казахстан приедет в Кардифф играть в открытый футбол. Гости наверняка бросят все силы на оборону. Если получится забить на контратаке — это будет замечательно.

    Ставка: Обе не забьют за 1.50.

    Чехия — Фареры

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Чехия отлично проявила себя в Лиге наций. Команда играла в одной группе с Украиной, Грузией и Албанией. Чехи стали первыми в группе, набрав 11 очков в шести матчах. Этот результат позволил сборной Чехии пробиться в Лигу А.

    Беспроигрышная серия сборной Чехии составляет пять матчей. Последний раз команда уступала 7 сентября 2024 года. Тогда чехи в Лиге наций не набрали очков во встрече с Грузией (1:4).

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    • Фареры постараются максимально организованно сыграть в обороне. Букмекеры не верят в успех гостей. Между сборными огромная разница в классе.

    Ранее в Лиге наций Фареры играли в одной группе с Северной Македонией, Арменией и Латвией. Команда заняла третье место в квартете, набрав 6 очков в шести матчах. Удастся ли Фарерам испортить настроение болельщикам сборной Чехии?

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.29.

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