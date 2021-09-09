ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы
  • 08:29
    • Матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле
  • 08:15
    • Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал US Open
  • 08:02
    • Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open
  • 23:43
    • Англия упустила победу над Польшей
  • 23:38
    • Швеция проиграла Греции, Испания обыграла Косово
    Все новости спорта

    «Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым

    Хоккей Колорадо Эвеланш НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий Артем Анисимов может продолжить карьеру в «Колорадо».

    Артем Анисимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Анисимов

    Как сообщает CapFriendly, «Эвеланш» подписали с российским хоккеистом пробный контракт, который рассчитан на время тренировочного лагеря.

    Решение о полноценном соглашении будет принято по итогам подготовительного периода к новому сезону.

  • НХЛ планирует удерживать зарплаты игроков за отказ от вакцинации
  • Читайте по теме

    • В настоящее время Анисимов находится в статусе неограниченно свободного агента.

    В прошлом сезоне Анисимов играл за «Оттаву». Кроме того, он известен по выступлениям за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго» и «Коламбус». В его активе 376 (180+196) очков в 771 матче в НХЛ.

    Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной матч «Салавата Юлаева» подарит голы
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Аргентина разгромить Боливию?
  • Аргентина — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 05:05
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие