«Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым

Нападающийможет продолжить карьеру в

Как сообщает CapFriendly, «Эвеланш» подписали с российским хоккеистом пробный контракт, который рассчитан на время тренировочного лагеря.

Решение о полноценном соглашении будет принято по итогам подготовительного периода к новому сезону.

В настоящее время Анисимов находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Анисимов играл за «Оттаву». Кроме того, он известен по выступлениям за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго» и «Коламбус». В его активе 376 (180+196) очков в 771 матче в НХЛ.

Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года.