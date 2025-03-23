В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 23 марта состоится титульный поединок Себастьяна Фундоры и Чордэйла Букера в первом среднем весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Фундора — Букер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Себастьян Фундора

Турнирное положение: Американский боксер является чемпионом мира в первом среднем дивизионе по двум версиям. Ему принадлежат титулы WBC и WBO.

Последние бои: За 23 поединка на профессиональном ринге Фундора потерпел только одно поражение. Случилось оно не так уж и давно. В апреле 2023 года его нокаутировал Брайан Мендоса. Однако затем неожиданным образом американец победил раздельным решением Тима Цзю и стал новым чемпионом мира.

Состояние бойца: Для первого среднего дивизиона Фундора обладает крайне нестандартными габаритами. Его рост почти 2 метра, что примерно на 25 см выше чем у всех конкурентов. Себастьян прекрасно работает джебом передней рукой, удерживая визави на дальней дистанции. Также он вынослив и точен. Вдобавок, неплохо перекрывается на ближней дистанции, зная, что оппоненты будут сокращать расстояние.

Чордэйл Букер

Турнирное положение: На сегодняшний день Букер располагается в топ-15 сразу в двух дивизионах. Он занимает пятое по линии WBO. Но в рейтинге WBC идет лишь 13-м.

Последние бои: К очередному поединку претендент подходит на серии из шести побед подряд. В прошлом году Букер одержал 2 виктории. В феврале единогласным решением победил Грега Вендетти, а в июле техническим нокаутом разобрался с Брайаном Чавесом.

Состояние бойца: На профессиональном ринге за 24 боя Букер потерпел только одно поражение. При этом уровень оппозиции у него был не настолько серьезный, как у грядущего соперника.

На фоне прямых конкурентов по дивизиону Чордэйл ничем не выделяется. В общем, он выглядит удобной мишенью для новоиспеченного чемпиона.

Статистика для ставок

На профессиональном ринге за 24 боя Букер потерпел только одно поражение

Фундора выиграл 4 раза за 5 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Себастьяна Фундору большим фаворитом. На победу чемпиона можно поставить за 1.08. На успех Букера предлагают сделать ставку за 9.00.

Прогноз: Разница в навыках между грядущими соперниками просто колоссальная. Фундора — это боец чемпионского уровня. Он сильный, выносливый и стилистически неудобен абсолютно для любого топа. Букер на сегодняшний день, пожалуй, переоцененный середняк. И до чемпионских раундов в этом бою он точно не продержится.

Ставка: Тотал меньше 9,5 за 1.72.