«Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:5, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей.
У «армейцев» хет-трик оформил Сергей Плотников (22, 34, 60 минуты), по голу на свой счет записали Лукас Валльмарк (33) и Сергей Андронов (54).
В составе «красно-белых» шайбы забросили Илья Талалуев (36, 42) и Александр Хохлачев (50).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)
Голы: Плотников — 3 (Гилмор, Окулов), 21:21 — 0:1. Валльмарк — 2 (Гилмор, Попов), 32:33 — 0:2. Плотников — 4 (Окулов), 33:41 — 0:3. Талалуев — 1, 35:15 — 1:3. Талалуев — 2 (бол., Вишневский, Хед), 41:55 — 2:3. Хохлачев — 4 (Кугрышев), 49:13 — 3:3. Андронов — 2 (Гуськов, Попов), 53:03 — 3:4. Плотников — 5 (п.в., Окулов, Нестеров), 59:47 — 3:5Вратари: Данск (59:07 — 59:47) — ФедотовШтраф: 2 — 8Броски: 34 (9+12+13) — 30 (5+15+10)
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место (10 очков), а «Спартак» — пятое (8 очков).