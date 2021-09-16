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    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Спартак ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей.

    У «армейцев» хет-трик оформил Сергей Плотников (22, 34, 60 минуты), по голу на свой счет записали Лукас Валльмарк (33) и Сергей Андронов (54).

    В составе «красно-белых» шайбы забросили Илья Талалуев (36, 42) и Александр Хохлачев (50).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)
    Голы: Плотников — 3 (Гилмор, Окулов), 21:21 — 0:1. Валльмарк — 2 (Гилмор, Попов), 32:33 — 0:2. Плотников — 4 (Окулов), 33:41 — 0:3. Талалуев — 1, 35:15 — 1:3. Талалуев — 2 (бол., Вишневский, Хед), 41:55 — 2:3. Хохлачев — 4 (Кугрышев), 49:13 — 3:3. Андронов — 2 (Гуськов, Попов), 53:03 — 3:4. Плотников — 5 (п.в., Окулов, Нестеров), 59:47 — 3:5Вратари: Данск (59:07 — 59:47) — ФедотовШтраф: 2 — 8Броски: 34 (9+12+13) — 30 (5+15+10)

    В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место (10 очков), а «Спартак» — пятое (8 очков).

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