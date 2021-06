Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021

Накануне стал известен последний участник 1/2 финала Кубка Стэнли 2021 года. «Вегас» в шестом матче серии обыграл «Колорадо» со счетом 6:3 и одержал победу в серии — 4:2.

Следующим соперником «Вегаса» будет «Монреаль», который ранее переиграл «Виннипег» — 4:0.

В другом полуфинале сойдутся «Тампа-Бэй» и «Айлендерс». Во втором раунде плей-офф НХЛ «Лайтнинг» выиграли у «Каролины» (4:1), а команда из Нью-Йорка взяла верх над «Бостоном» (4:2).

