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    Брагин: Мы имели преимущество или равенство по показателям во всех играх, но все решают детали

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    Сборная России проиграла в четвертьфинале команде Канады (1:2 ОТ).

    «Если говорить, что в результате не получилось, то если посмотреть на статистику, можно увидеть, что мы в принципе во всех играх имели преимущество или по крайней мере равенство по показателям, но еще раз хочу сказать, что все решают нюансы и детали.

    Например, на протяжении всего турнира мы испытывали трудности при давлении, выходе из-под давления, а также при розыгрыше позиционных атак. Нам не удалось забить более одного гола в 1/4 финала.

    Да, отдельные игровые отрезки были хорошими, но для взламывания плотной и организованной обороны, которой обладают такие команды, как Канада, необходимо играть все 60 минут без потери качества и темпа в командных и индивидуальных технико-тактических действиях, систематически выполнять игровое задание.

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    • Например, все 60 минут необходимо регулярно закрывать вратаря, технический брак и потери не должны быть больше определенного порога, [нужно] включать ноги в необходимый момент времени, чтобы была согласованность, открываться быстрее, разворачивать корпус и ноги так, как того требует игровая ситуация, играть клюшками в единоборствах лучше.

    Это все нюансы и детали, в которых мы немного уступили и которые не удалось выполнить на должном уровне», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».

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