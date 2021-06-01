Швейцария разгромила Великобританию, несмотря на две шайбы Кирка

Сборнаяодержала победу над командойв заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Латвии.

Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) в пользу швейцарцев.

В составе британцев дважды отличился нападающий Лиам Кирк, который с 7 голами теперь единолично возглавляет список снайперов турнира.

Сборная Швейцарии поднялась на первое место в группе А. В случае победы сборной России над Беларусью швейцарцы опустятся на вторую строчку.