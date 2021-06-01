Швейцария разгромила Великобританию, несмотря на две шайбы Кирка

Швейцарцы могут выйти в плей-офф ЧМ с первого места Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) в пользу швейцарцев.
В составе британцев дважды отличился нападающий Лиам Кирк, который с 7 голами теперь единолично возглавляет список снайперов турнира.
Сборная Швейцарии поднялась на первое место в группе А. В случае победы сборной России над Беларусью швейцарцы опустятся на вторую строчку.
ЧМ-2021. Групповой этап. 7-й тур
Швейцария — Великобритания — 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)
Голы: Хофманн — 6 (Корви, Мозер), 10:31 — 1:0. Керк — 6, 11:08 — 1:1. Леффель — 3 (Шервей, Зигенталер), 16:42 — 2:1. Керк — 7 (бол., Ричардсон, Хэммонд), 25:34 — 2:2. Алатало — 1 (бол., Корви, Хишир), 30:07 — 3:2. Берчи — 2 (Шервей), 30:20 — 4:2. Берчи — 3 (Диас, Шервей), 36:09 — 5:2. Хишир — 2 (Курашев), 37:45 — 6:2. Коннолли — 1 (Керк, Хэммонд), 53:58 — 6:3Вратари: Берра (Ниффелер, 40:00) — Баунс (Уистл, 40:00)Штраф: 16 — 8Броски: 53 (19+22+12) — 26 (7+8+11)