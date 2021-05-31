Голкипер сборной Россиивышел с карантина, сообщает пресс-служба национальной команды.

После прохождения трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам.

Далее в течение трех дней их ждет ежедневное тестирование на коронавирус.

В случае шести отрицательных тестов спортсмена допустят к матчам. У Бобровского есть шанс сыграть за сборную России в первом матче плей-офф чемпионата мира.

Вратарь Сергей Бобровский вышел с карантина#россиявмоемсердце — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

В понедельник, 31 мая, сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа. Начало матча — в 20:15 мск.