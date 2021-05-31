Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
После прохождения трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам.
Далее в течение трех дней их ждет ежедневное тестирование на коронавирус.
В случае шести отрицательных тестов спортсмена допустят к матчам. У Бобровского есть шанс сыграть за сборную России в первом матче плей-офф чемпионата мира.
Вратарь Сергей Бобровский вышел с карантина#россиявмоемсердце— Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021
В понедельник, 31 мая, сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа. Начало матча — в 20:15 мск.