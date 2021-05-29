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    Толчинский: Верю, что нам по силам бороться за золото ЧМ

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Сергей Толчинский прокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    Толчинский оформил дубль в матче с швейцарцами и отдал голевую передачу.

    «Считаю, что мы стали играть лучше. Мы смотрим много видео, после каждой игры тренеры вносят коррективы.

    У нас хорошая команда, плюс, к нам присоединились отличные игроки из НХЛ, так что я верю, что нам по силам бороться за золото.

    Как удалось отдать передачу на Павла Карнаухова? На самом деле, мне в этом моменте не оставалось ничего больше делать.

    Я просто знал, что Паша едет на пятак, и постарался откинуть туда шайбу. Здорово, что он хорошо владеет коньками и клюшкой и сумел подстроиться.

    С датчанами не я отдавал, там защитник выбил. Я старался сделать вид, что это я отдал, но на повторе все равно все видно.

    На самом деле это не так сложно, как выглядит со стороны. Просто клюшкой махнул по шайбе, и все. Повторюсь, сегодня мне ничего не оставалось, кроме как пробовать отдавать на пятак.

    Гол Карнаухова стал переломным? Оставалось десять минут до конца, и любой гол в такой ситуации стал бы переломным.

    Если бы швейцарцы забили вторую шайбу — то она бы могла стать переломной. Хорошо, что забросили мы.

    Когда ты за десять минут до конца матча вырываешься вперед, то сопернику очень тяжело. Понятно, что команда, которая повела, будет играть на удержание счета, что мы и сделали.

    Минимизировали ошибки, начали играть немного от обороны, и это дало свои плоды — швейцарцы ошиблись, мы этим воспользовались.

    С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше, потому что играть — это самое лучшее, лучше, чем любая тренировка.

    Первую игру провел на эмоциях, во второй уже в глазах темнело, третья далась попроще, и вот сегодня еще лучше ощущал себя. Надеюсь, что все будет еще лучше», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.

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