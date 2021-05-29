«Вегас» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

обыгралв седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0).

В составе победителей хет-триком отметился Маттиас Янмарк. Еще по голу забили Николас Хаг, Макс Пачиоретти и Зак Уайтклауд.

У «Уайлд» отличились Зак Паризе и Кирилл Капризов. Для российского хоккеиста это второй гол в Кубке Стэнли-2021. Всего на счету Капризова 4 (2+1) очка в плей-офф.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Западный дивизион Седьмой матч «Вегас» — «Миннесота» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Голы: Янмарк — 1 (Руа, Холден), 5:09 — 1:0. Паризе — 2 (Эрикссон Эк, Сутер), 16:49 — 1:1. Хэг — 1 (Карлссон), 22:05 — 2:1. Капризов — 2 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 24:35 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Стивенсон, Теодор), 27:44 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Теодор, Стивенсон), 33:38 — 4:2. Янмарк — 2 (Руа), 52:36 — 5:2. Янмарк — 3 (п.в., Так, Пьетранджело), 56:53 — 6:2Вратари: Флери — Тэлбот (55:04 — 56:53)Штраф: 10-8Броски: 35 (8+17+10) — 21 (10+6+5)Счет в серии: 4:3

Таким образом, «Вегас» выиграл серию с общим счетом 4:3 и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет против «Колорадо».