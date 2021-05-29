Тренер Швейцарии: Мы допустили две ошибки, а Россия хорошо умеет за них наказывать

Главный тренер сборной Швейцариивысказался после поражения от команды России (1:4) в матче ЧМ-2021.

«Хорошая игра, на высоких скоростях, мы играли хорошо. Права на ошибку особо не было.

К сожалению, мы допустили две ошибки в третьем периоде, а Россия хорошо умеет за них наказывать. Они это сделали и в итоге выиграли.

Это была абсолютно равная игра, которая могла закончиться в любую сторону. Мы владели преимуществом в начале второго периода, потом допустили несколько потерь, и соперник начал больше времени играть в нашей зоне.

В третьем периоде мы сравняли счет, но России повезло во втором голе — игрок, сидя на льду, отправил передачу на пятачок. В третьей пропущенной шайбе наш защитник потерял равновесие.

Индивидуальные ошибки, но в целом был равный матч. Если мы снова будем играть с Россией, то знаем, что делать.

Сергей Толчинский первоклассно сыграл в моменте с третьим голом России. Это очень хороший снайпер.

У России много опасных нападающих. Но и у нас тоже. Просто сегодня их нападающие сыграли лучше, мы проиграли.

Это была равная игра. В первом периоде у нас было шесть голевых моментов, у соперника — только один, но мы не смогли забить.

А Россия в итоге использовала свои моменты. Нам надо вынести из этого урок», — сказал Фишер «Чемпионату».