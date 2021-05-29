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    Тренер Швейцарии: Мы допустили две ошибки, а Россия хорошо умеет за них наказывать

    Хоккей Сборная Швейцарии Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался после поражения от команды России (1:4) в матче ЧМ-2021.

    Россия — Швейцария
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    Россия — Швейцария

    «Хорошая игра, на высоких скоростях, мы играли хорошо. Права на ошибку особо не было.

    К сожалению, мы допустили две ошибки в третьем периоде, а Россия хорошо умеет за них наказывать. Они это сделали и в итоге выиграли.

    Это была абсолютно равная игра, которая могла закончиться в любую сторону. Мы владели преимуществом в начале второго периода, потом допустили несколько потерь, и соперник начал больше времени играть в нашей зоне.

    В третьем периоде мы сравняли счет, но России повезло во втором голе — игрок, сидя на льду, отправил передачу на пятачок. В третьей пропущенной шайбе наш защитник потерял равновесие.

    Индивидуальные ошибки, но в целом был равный матч. Если мы снова будем играть с Россией, то знаем, что делать.

    Сергей Толчинский первоклассно сыграл в моменте с третьим голом России. Это очень хороший снайпер.

    У России много опасных нападающих. Но и у нас тоже. Просто сегодня их нападающие сыграли лучше, мы проиграли.

    Это была равная игра. В первом периоде у нас было шесть голевых моментов, у соперника — только один, но мы не смогли забить.

    А Россия в итоге использовала свои моменты. Нам надо вынести из этого урок», — сказал Фишер «Чемпионату».

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