Билялетдинов: Поражение от словаков — хороший звоночек для ребят

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о поражении национальной команды от(1:3) на первенстве планеты в Риге.

«Впервые за 17 лет проиграли на чемпионатах мира словакам? В хоккее всякое случается. Конечно, неприятно, но ничего страшного не произошло.

Поражение — хороший звоночек для ребят, которые должны его правильно истолковать. Нужно сделать выводы, перестроить в чем-то игру», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Напомним, на ЧМХ-2021 российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А.

Лидирует сборная Словакии, выигравшая все три стартовых поединка. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча — в 16.15 (мск).