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    Билялетдинов: Поражение от словаков — хороший звоночек для ребят

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о поражении национальной команды от Словакии (1:3) на первенстве планеты в Риге.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Впервые за 17 лет проиграли на чемпионатах мира словакам? В хоккее всякое случается. Конечно, неприятно, но ничего страшного не произошло.

    Поражение — хороший звоночек для ребят, которые должны его правильно истолковать. Нужно сделать выводы, перестроить в чем-то игру», — цитирует Билялетдинова Sport24.

    Напомним, на ЧМХ-2021 российская команда набрала шесть очков, расположившись на втором месте в группе А.

    Лидирует сборная Словакии, выигравшая все три стартовых поединка. 26 мая россияне сыграют с датчанами. Начало матча — в 16.15 (мск).

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