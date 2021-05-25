Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021

обыграла(7:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В составе победителей дубль оформил Йеспер Фреден. Еще по разу отличились Адриан Кемпе, Виктор Улофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

Чемпионат мира. Группа А Голы: Фреден — 1 (Пилут, Нюгрен), 8:35 — 0:1. А. Кемпе — 1 (Теммернес, Лундквист), 10:00 — 0:2. Олофссон — 1 (бол., Лундквист), 22:33 — 0:3. Фреден — 2 (Вингерли, Дальбек), 30:24 — 0:4. Нюгрен — 1 (бол., Ракелль, А. Кемпе), 41:18 — 0:5. Лундквист — 1 (А. Кемпе, Теммернес), 47:14 — 0:6. Теммернес — 2 (Фреден, Лундквист), 50:46 — 0:7Вратари: Дженони (Ниффелер, 30:24) — РейдеборнБроски: 28 (8+7+13) — 27 (6+10+11)Штраф: 14 — 10

Шведы одержали первую победу на чемпионате мира, набрали три очка и занимают шестое место в группе А. У швейцарцев шесть очков и третья позиция.

27 мая Швейцария сыграет со словаками, а Швеция — с Чехией..Stat1Match Швейцария — Швеция — 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)