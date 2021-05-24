Чехия в овертайме обыграла Белоруссию на ЧМ-2021

обыграла(3:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В составе победителей отличились Ян Коварж, Филип Задина и Доминик Кубалик, забросивший шайбу в овертайме.

Голы белорусов записали на свой счет Егор Шарангович и Владислав Еременко.

Чемпионат мира.Группа A Чехия — Белоруссия — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Шарангович — 2 (Костицын), 25:52 — 0:1. Коварж — 1 (Гронек, Моравчик), 29:44 — 1:1. Задина — 1 (бол., Гронек), 33:03 — 2:1. Еременко — 1 (Лопачук, Шинкевич), 51:30 — 2:2. Кубалик — 2 (Ганзл, Грубец), 61:23 — 3:2Вратари: Грубец — КолосовБроски: 38 (19+11+7+1) — 23 (6+9+6+2)Штраф: 4 — 4

Чехи одержали первую победу на турнире и занимают шестое место в группе А, имея в активе два очка. У белорусской команды четыре очка и четвертая позиция.