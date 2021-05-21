Германия — Италия: счет матча 9:4, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы B, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 9:4 (2:2, 5:0, 2:2).

У немецкой команды шайбы забросили Том Кюнхакль (16 минута), Мориц Мюллер (19), Тобиас Ридер (25), Фредерик Тиффельс (28), Марсель Небельс (36, 39), Лукас Райхель (38), Маттиас Плахта (43) и Леонард Пфедерль (49).

В составе проигравших отличились Алекс Петан (18), Лука Фриго (19), Энтони Бардаро (44) и Даниэль Франк (45).

Чемпионат мира. Группа B Германия — Италия — 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) Голы: Кюнхакль — 1 (Креммер), 15:56 — 1:0. Петан — 1 (Мичели), 17:42 — 1:1. Фриго — 1 (Маньябоско, Бардаро), 18:07 — 1:2. М. Мюллер — 1 (Айзеншмид, Лойбль), 18:44 — 2:2. Ридер — 1 (Кюнхакль, Креммер), 24:23 — 3:2. Тиффельс — 1 (бол., Айзеншмид, Плахта), 27:47 — 4:2. Небельс — 1 (Й. Мюллер, Пфедерль), 35:13 — 5:2. Райхель — 1 (Зайдер), 37:52 — 6:2. Небельс — 2 (Пфедерль, Райхель), 38:35 — 7:2. Плахта — 1 (мен., Тиффельс, Хольцер), 42:52 — 8:2. Бардаро — 1 (бол., Делука), 43:22 — 8:3. Франк — 1 (бол., Фриго), 44:06 — 8:4. Пфедерль — 1 (Небельс, Райхель), 48:41 — 9:4Вратари: Брюкманн — ФациоБроски: 52 (18+19+15) — 14 (8+2+4)Штраф: 29 — 6

В следующем туре группового этапа Германия сыграет с Норвегией, а Италия — с Норвегией.