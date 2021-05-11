Задоров и Зуб выступят за сборную России на ЧМ в Риге

Штаб сборной сборной России получил согласиена участие в чемпионате мира — 2021 защитника

Как сообщает пресс-служба сборной России, 26-летний хоккеист присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу.

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб также сможет помочь сборной России — клуб дал согласие на участие 25-летнего хоккеиста в турнире. Что касается Никиты Зайцева, решение по нему будет принято 12 мая.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.