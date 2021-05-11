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    Задоров и Зуб выступят за сборную России на ЧМ в Риге

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    Штаб сборной сборной России получил согласие «Чикаго Блэкхокс» на участие в чемпионате мира — 2021 защитника Никиты Задорова.

    Никита Задоров
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    Никита Задоров

    Как сообщает пресс-служба сборной России, 26-летний хоккеист присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу.

    Защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб также сможет помочь сборной России — клуб дал согласие на участие 25-летнего хоккеиста в турнире. Что касается Никиты Зайцева, решение по нему будет принято 12 мая.

    Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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