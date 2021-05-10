В сборной России рассчитывают на приезд Худобина

Тренерский штаб сборной России рассчитывает на вратаря «Далласа», сообщает «Советский Спорт»

В ближайшее время с голкипером «Старз» переговорят по поводу возможного приезда в национальную команду на ЧМ-2021.

Необходимость возникла после отказа «Рейнджерс» (по рекомендациям врачей клуба) отпустить в Латвию Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

Худобин в мае 2014 года в составе сборной России стал чемпионом мира на первенстве в Минске, являясь третьим вратарем сборной и не сыграв ни минуты.

На чемпионате мира-2015 35-летний голкипер сыграл четыре минуты и стал серебряным призером.

Напомним, что Худобин стал одним из героев Кубка Стэнли-2020: во многом благодаря надежной игре российского вратаря «Даллас» добрался до финала, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4.