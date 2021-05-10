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    В сборной России рассчитывают на приезд Худобина

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Тренерский штаб сборной России рассчитывает на вратаря «Далласа» Антона Худобина, сообщает «Советский Спорт».

    Антон Худобин
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    Антон Худобин

    В ближайшее время с голкипером «Старз» переговорят по поводу возможного приезда в национальную команду на ЧМ-2021.

    Необходимость возникла после отказа «Рейнджерс» (по рекомендациям врачей клуба) отпустить в Латвию Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

    Худобин в мае 2014 года в составе сборной России стал чемпионом мира на первенстве в Минске, являясь третьим вратарем сборной и не сыграв ни минуты.

    На чемпионате мира-2015 35-летний голкипер сыграл четыре минуты и стал серебряным призером.

    Напомним, что Худобин стал одним из героев Кубка Стэнли-2020: во многом благодаря надежной игре российского вратаря «Даллас» добрался до финала, где уступил в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4.

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