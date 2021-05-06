Ротенберг: Против канадцев выходим только на победу

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХРпрокомментировал победу над Финляндией (6:5) в полуфинале чемпионата мира.

В финале сборная России сыграет с командой Канады. Матч состоится 7 мая, начало — в 04:00 мск.

«Всем болельщикам, которые проснулись в 4 утра, спасибо за поддержку! Командная победа, ребята проявили характер, играли самоотверженно, ловили шайбу на себя.

Есть над чем работать перед финалом. Самая важная игра — следующая. Сейчас можно полчаса порадоваться важной победе, но главный экзамен завтра.

Надо хорошо восстановиться, тренерский штаб поработает над ошибками, особенно над игрой в меньшинстве и других моментах, которые надо усилить. Сборная России выходит играть против канадцев только на победу», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».