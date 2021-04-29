Канада переиграла Латвию на ЮЧМ, Финляндия оказалась сильнее Чехии

Сборнаявыиграла ув матче группового этапа юниорского чемпионата мира со счетом 4:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Канада — Латвия Фото: twitter.com/HockeyCanada

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Мэйсон Мактавиш, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш. У латвийцев забили Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

Канада возглавляет группу А, латвийцы находятся на пятом месте.

В другой встрече национальная команда Финляндии победила сборную Чехии со счетом 6:5. При этом, незадолго до конца матча финны проигрывали со счетом 3:5.

В составе победителей Саму Туомаала оформил дубль, еще по голу забили Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен.

За Чехию отличились Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.

После этого матча финны с пятью очками занимают первое место в группе B, чехи с тремя очками — на третьей строчке. Россия, выступающая в этой группе, с тремя очками на четвертом месте.