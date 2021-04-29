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    Канада переиграла Латвию на ЮЧМ, Финляндия оказалась сильнее Чехии

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная Латвии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Канады
    Сборная Канады выиграла у Латвии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира со счетом 4:2.

    Канада — Латвия
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    Канада — Латвия

    В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Мэйсон Мактавиш, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш. У латвийцев забили Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

    Канада возглавляет группу А, латвийцы находятся на пятом месте.

    В другой встрече национальная команда Финляндии победила сборную Чехии со счетом 6:5. При этом, незадолго до конца матча финны проигрывали со счетом 3:5.

    В составе победителей Саму Туомаала оформил дубль, еще по голу забили Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен.

    За Чехию отличились Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.

    После этого матча финны с пятью очками занимают первое место в группе B, чехи с тремя очками — на третьей строчке. Россия, выступающая в этой группе, с тремя очками на четвертом месте.

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