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    Овечкин не сыграет с «Айлендерс» из-за травмы

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит второй матч команды подряд.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В ночь с 27 на 28 апреля «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

    «Главный тренер "Кэпиталз" Питер Лавиолетт подтверждает, что Овечкин и Шульц остаются вне игры, а Витек Ванечек займет место в воротах», — написал в твиттере журналист Том Гулитти.

    Овечкин получил травму нижней части тела 22 апреля в матче против «островитян» (1:0 Б) и пропустил игру против этой команды (6:3) в ночь на 25-е число.

    В нынешнем сезоне россиянин в 43 матчах забросил 24 шайбы и сделал 18 голевых передач.

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