Овечкин не сыграет с «Айлендерс» из-за травмы

Нападающий и капитан «Вашингтона»пропустит второй матч команды подряд.

В ночь с 27 на 28 апреля «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Главный тренер "Кэпиталз" Питер Лавиолетт подтверждает, что Овечкин и Шульц остаются вне игры, а Витек Ванечек займет место в воротах», — написал в твиттере журналист Том Гулитти.

Овечкин получил травму нижней части тела 22 апреля в матче против «островитян» (1:0 Б) и пропустил игру против этой команды (6:3) в ночь на 25-е число.

В нынешнем сезоне россиянин в 43 матчах забросил 24 шайбы и сделал 18 голевых передач.