НХЛ. Победа «Питтсбурга» над «Айлендерс» и антирекорд «Баффало»

«Торонто» — «Эдмонтон» 2:3 ОТ

«Торонто» проиграл в овертайме «Эдмонтону» — 2:3 ОТ. Автором победной шайбы стал Дарнелл Нурс. Нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Арчибальд — 6 (Расселл, Хайра), 6:15 — 0:1. Марнер — 13 (Хаймэн, Холл), 7:59 — 1:1. Мэттьюс — 23 (Марнер, Холл), 11:08 — 2:1. Террис — 2 (Ларссон, Нюджент-Хопкинс), 41:20 — 2:2. Нерс — 12 (Макдэвид, Драйзайтль), 60:17 — 2:3Вратари: Хатчинсон — СмитШтраф: 2-2Броски: 31 (13+7+10+1) — 23 (6+9+7+1)

«Эдмонтон» с 45 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Торонто» с 47 очками — на первой строчке.

«Торонто» — «Эдмонтон»

«Питтсбург» — «Айлендерс» 2:1

«Питтсбург» нанес поражение «Айлендерс» — 2:1. В составе победителей по голу забили Энтони Анджелло и Джаред Макканн. У «островитян» отличился Мэтт Мартин. Российский голкипер Семен Варламов отразил 20 бросков из 22.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Анджелло — 2 (бол., Марино, Мэтисон), 4:24 — 1:0. Маккэн — 8 (Марино, Мэтисон), 18:28 — 2:0. Мартин — 6 (бол., Барзал, Ледди), 29:22 — 2:1Вратари: Джерри (Десмит, 20:00) — Варламов (58:00 — 58:41, 59:21 — 59:37, 59:48)Штраф: 8-6Броски: 22 (9+6+7) — 25 (5+14+6)

«Питтсбург» и «Айлендерс» имеют по 48 очков и занимают второе и третье места в Восточном дивизионе соответственно.

«Питтсбург» — «Айлендерс»

«Баффало» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

Шайба Ивана Проворова в овертайме принесла победу «Филадельфии» над «Баффало» — 4:3 ОТ. Для «быков» это 18-е поражение подряд. Таким образом, «Сэйбрз» повторили антирекорд по поражениям подряд в НХЛ, который установил «Питтсбург» в сезоне-2003/04.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1) Голы: Йокихарью — 2 (Лазар, Окпосо), 17:41 — 1:0. Икин — 2 (Ридер, Шиэн), 22:10 — 2:0. Монтур — 2 (Томпсон, Холл), 32:43 — 3:0. Хэйс — 11 (Санхейм), 41:50 — 3:1. Жиру — 10 (Кутюрье, Ворачек), 50:51 — 3:2. Кутюрье — 10 (Проворов, Жиру), 58:31 — 3:3. Проворов — 5 (Конекны), 60:42 — 3:4Вратари: Улльмарк — Эллиотт (57:55 — 58:31)Штраф: 4-4Броски: 32 (13+9+10+0) — 36 (8+12+15+1)

«Филадельфия» с 38 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 17 очками — на восьмой строчке.

«Баффало» — «Филадельфия»

«Колорадо» — «Анахайм» 5:2

«Колорадо» дома разгромил«Анахайм» со счетом 5:2.Форвард «Эвеланша» Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Рантанен — 20 (Маккиннон), 2:56 — 1:0. Хейнен — 5 (Комтуа, Хаттон), 9:14 — 1:1. Джост — 3 (Грэйвс, Ничушкин), 23:59 — 2:1. Ландескуг — 12 (бол., Макар, Маккиннон), 36:20 — 3:1. Терри — 7, 43:19 — 3:2. Комфер — 4 (О`Коннор, Макар), 47:26 — 4:2. Ничушкин — 8 (Макар, Донской), 49:30 — 5:2Вратари: Грубауэр — МиллерШтраф: 13-31Броски: 48 (12+22+14) — 15 (7+2+6)

«Колорадо» с 48 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.

«Колорадо» — «Анахайм»

«Калгари» — «Виннипег» 1:5

«Виннипег» на выезде разгромил «Калгари» — 5:1. По три очка у победителей набрали Николай Элерс (0+3) и Марк Шайфли (2+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Линдхольм — 9 (бол., Ткачак, Годро), 2:24 — 1:0. Томпсон — 2 (Демело, Льюис), 16:19 — 1:1. Шайфли — 14 (Коннор, Элерс), 18:13 — 1:2. Шайфли — 15 (Элерс, Коннор), 23:31 — 1:3. Копп — 11 (Элерс, Шайфли), 34:31 — 1:4. Дюбуа — 7 (Уилер, Штястны), 41:04 — 1:5Вратари: Маркстрем (Риттих, 40:00) — ХеллибакШтраф: 4-8Броски: 30 (12+13+5) — 29 (11+12+6)

«Виннипег» поднялся на второе место в Северном дивизионе с 46 очками, «Калгари» продолжает занимать пятую строчку (35 очков).

«Калгари» — «Виннипег»

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Вегас» по-волевому разгромил «Лос-Анджелес» — 4:1. Два очка в составе победителей набрал нападающий Джонатан Оди-Маршессо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Голы: Рой — 2 (Виларди, Картер), 1:00 — 0:1. Смит — 7 (бол., Маршессо, Стоун), 24:04 — 1:1. Носек — 4 (Уайтклауд, Каррье), 36:28 — 2:1. Хэг — 4 (Маршессо, Карлссон), 37:54 — 3:1. Мартинес — 5 (Колесар, Теодор), 52:35 — 4:1Вратари: Ленер — КуикШтраф: 6-6Броски: 24 (9+9+6) — 25 (13+7+5)

«Вегас» вышел на первое место в Западном дивизионе с 49 очками, «Кингз» остались шестыми (32 очка).

«Вегас» — «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 4:3 Б

«Миннесота» в серии буллитов уступила «Сан-Хосе» — 3:4 Б. Автором победного броска стал Эрик Карлссон. Российский нападающий Кирилл Капризов не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Юханссон — 4 (Фиала, Хартман), 12:41 — 0:1. Шимек — 2 (Донато, Леонард), 16:04 — 1:1. Бонино — 4 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 19:00 — 1:2. Карлссон — 3 (Кейн), 35:45 — 2:2. Карлссон — 4 (Донато, Гэмбрелл), 44:11 — 3:2. Фиала — 10 (Дамба, Юханссон), 49:48 — 3:3Победный буллит: КарлссонВратари: Джонс — ТэлботШтраф: 5-7Броски: 39 (18+9+11+1) — 25 (7+9+8+1)

«Акулы» остались седьмыми в Западном дивизионе с 32 очками, «Миннесота» — третья (46 очков).