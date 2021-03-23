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    Бурмистров: В концовке матча с «Салаватом» валидола наглотались все

    Хоккей Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу в 4-м матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (3:2).

    Александр Бурмистров
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    Александр Бурмистров

    Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-0.

    «Наверное, у нас было больше желания. Мы больше ловили шайб на себя, больше боролись, чаще выигрывали единоборства.

    Думаю, в этих компонентах игры, в мелочах, мы выиграли и это помогло нам выиграть серию.

    Последние пять минут четвертого матча — самые трудные в серии. Думаю, там валидола все наглотались. Мы тоже сидели на скамейке, многое не понимали. Но держались, знали, что делать.

    Упустили пару моментов, нам забили, но провели работу над ошибками и не дали забить "Салавату" третью», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

    Бурмистров в текущем сезоне провел 50 матчей (6 плей-офф), в которых отметился 6 шайбами (0) и 12 голевыми передачами (1).

    «Ак Барс» выиграл серию у «Салавата» (4-0), став первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Соперник казанцев по 1/2 финала определится позже.

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