Бурмистров: В концовке матча с «Салаватом» валидола наглотались все

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу в 4-м матче четвертьфинала Кубка Гагарина против(3:2).

Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-0.

«Наверное, у нас было больше желания. Мы больше ловили шайб на себя, больше боролись, чаще выигрывали единоборства.

Думаю, в этих компонентах игры, в мелочах, мы выиграли и это помогло нам выиграть серию.

Последние пять минут четвертого матча — самые трудные в серии. Думаю, там валидола все наглотались. Мы тоже сидели на скамейке, многое не понимали. Но держались, знали, что делать.

Упустили пару моментов, нам забили, но провели работу над ошибками и не дали забить "Салавату" третью», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Бурмистров в текущем сезоне провел 50 матчей (6 плей-офф), в которых отметился 6 шайбами (0) и 12 голевыми передачами (1).

«Ак Барс» выиграл серию у «Салавата» (4-0), став первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Соперник казанцев по 1/2 финала определится позже.