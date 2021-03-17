НХЛ. Два рекорда Овечкина и травма Малкина

«Питтсбург» — «Бостон» 1:2

«Бостон» прервал шестиматчевую победную серию «Питтсбурга», выиграв в гостях со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Российский нападающий Евгений Малкин получил травму в начале первого периода.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 13 (бол., Маршан, Грызлик), 3:20 — 0:1. Танев — 7 (Родригес, Капанен), 15:22 — 1:1. Фредерик — 4 (Зборжил, Бержерон), 47:07 — 1:2Вратари: Десмит (58:13) — ВладаржШтраф: 21-8Броски: 35 (15+9+11) — 33 (15+13+5)

«Питтсбург» с 37 очками идет на третьем месте в Восточной конференции, «Бостон» — четвертый, имея на три балла меньше.

«Питтсбург» — «Бостон»

«Нью-Джерси» — «Баффало» 3:2

«Нью-Джерси» прервал свою 4-матчевую серию поражений, обыграв дома «Баффало» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: Шарангович — 6 (Сиверсон, Зэйджак), 17:40 — 1:0. Ридер — 5 (Монтур, Окпосо), 26:13 — 1:1. Скиннер — 2 (Миттельштадт, Монтур), 27:10 — 1:2. Ватанен — 1 (Куокканен, Мюррей), 30:39 — 2:2. Вуд — 9 (бол., Братт, Суббан), 44:52 — 3:2Вратари: Блэквуд — Юханссон (58:09)Штраф: 6-8Броски: 27 (5+15+7) — 35 (12+12+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» и «Баффало» занимают седьмое и восьмое место соответственно.

«Нью-Джерси» — «Баффало»

«Вашингтон» — «Айлендерс» 3:1

«Вашингтон» выиграл шестой матч подряд, обыграв «Айлендерс» (3:1), который прервал свою 9-матчевую победную серию. Российский нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя легендарного Фила Эспозито. Кроме того, он достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге (сейчас уже 1301 (718+583)).

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Оши — 7 (Кузнецов, Овечкин), 30:36 — 1:0. Овечкин — 12 (бол., Шульц, Бэкстрем), 35:24 — 2:0. Бэкстрем — 12 (бол., Врана, Карлсон), 40:28 — 3:0. Вальстрем — 6 (бол.), 44:17 — 3:1Вратари: Самсонов — Варламов (58:38)Штраф: 4-8Броски: 22 (7+7+8) — 22 (11+4+7)

«Вашингтон» и «Айлендерс» имеют по 42 очка и делят два первых места в Восточном дивизионе.

«Вашингтон» — «Айлендерс»

«Детройт» — «Каролина» 4:2

«Детройт» прервал победную серию «Каролины» на отметке восьми матчей, выиграв дома со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 13 (бол., Фаст, Бин), 2:21 — 0:1. Эрне — 4 (бол., Задина, Гронек), 3:35 — 1:1. Эрне — 5 (бол., Ларкин, Гронек), 12:11 — 2:1. Ахо — 11 (Нечас, Хэмилтон), 21:50 — 2:2. Фаббри — 6 (Ларкин, Стаал), 32:28 — 3:2. Гронек — 1 (п.в.), 59:34 — 4:2Вратари: Бернье — Раймер (57:59 — 59:34)Штраф: 6-12Броски: 28 (15+8+5) — 37 (7+19+11)

«Каролина» идет на третьем месте в Центральном дивизионе. «Детройт» занимает восьмую строчку.

«Детройт» — «Каролина»

«Миннесота» — «Аризона» 3:0

«Миннесота» одержала пятую победу подряд, переиграв «Аризону» со счетом 3:0, нанеся таким образом ей четвертое поражение кряду. Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Хартман — 4 (Гринуэй, Фиала), 1:37 — 1:0. Зуккарелло — 5 (Соуси, Капризов), 42:07 — 2:0. Сперджен — 1 (Сутер, Бонино), 53:57 — 3:0Вратари: Кяхкенен — ХиллШтраф: 16-21Броски: 26 (9+13+4) — 31 (11+3+17)

«Миннесота» занимает второе место в Западной конференции, «Аризона» — шестая.

«Миннесота» — «Аризона»

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 3:4 Б

«Тампа-Бэй» в серии буллитов обыграла «Даллас» — 4:3 Б. В составе победителей в основное время отличились Брэйден Пойнт, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Победный буллит также реализовал Пойнт. У проигравших голы забили Миро Хейсканен, Джейми Бенн и Александр Радулов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Пойнт — 11 (Палат, Чирелли), 3:55 — 0:1. Хейсканен — 3 (бол., Павелски, Робертсон), 29:05 — 1:1. Жозеф — 7 (Марун, Колтон), 34:20 — 1:2. Стэмкос — 14 (бол., Хедман, Пойнт), 51:49 — 1:3. Бенн — 5 (Хейсканен, Павелски), 57:54 — 2:3. Радулов — 4 (Бенн, Робертсон), 58:35 — 3:3Победный буллит: ПойнтВратари: Эттингер — ВасилевскийШтраф: 4-6Броски: 27 (6+10+9+2) — 36 (19+7+7+3)

«Тампа» вышла на первое место в Центральном дивизионе с 42 очками, «Даллас» — шестой (25 очков).

«Даллас» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» — «Анахайм» 8:4

«Колорадо» на своем льду разгромил «Анахайм» со счетом 8:4 (2:4, 2:0, 4:0). Три очка (2+1) у победителей набрал канадский форвард Назем Кадри, столько же очков (1+2) у канадского нападающего «уток» Адама Хенрика.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 8:4 (2:4, 2:0, 4:0) Голы: Бураковски — 7 (Кадри, Жирар), 1:01 — 1:0. Терри — 5 (Зеграс, Хенрик), 2:16 — 1:1. Хейнен — 4 (Хаттон, Хенрик), 4:33 — 1:2. Кадри — 8 (Саад, Тэйвз), 7:02 — 2:2. Хенрик — 7 (Терри), 15:59 — 2:3. Грант — 1 (мен., буллит), 19:42 — 2:4. Рантанен — 14 (Ландескуг, Тэйвз), 31:25 — 3:4. Кадри — 9 (Бураковски, Донской), 38:26 — 4:4. Маккиннон — 8 (бол., Тэйвз, Рантанен), 41:01 — 5:4. Жирар — 5, 43:24 — 6:4. Белльмар — 2 (п.в., Кадри, Колверт), 56:48 — 7:4. Саад — 10 (бол., Донской, Ничушкин), 58:45 — 8:4Вратари: Миска (Грубауэр, 20:00) — Миллер (56:18 — 56:48)Штраф: 6-8Броски: 36 (10+13+13) — 22 (7+7+8)

«Колорадо» вышло на третье место в Западном дивизионе с 36 очками, «Анахайм» — последний (22 очка).