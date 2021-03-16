НХЛ. 717 шайба Овечкина, 1100 очко Малкина, гол и две передачи Панарина

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 1:4

«Нэшвилл» на выезде победил «Тампу-Бэй» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Шайбами в составе победителей забили Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Ярнкрок и Маттиас Экхольм. У хозяев забил Стивен Стэмкос.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Голы: Толванен — 6 (Джохансен, Ярнкрок), 23:58 — 0:1. Арвидссон — 4 (бол., Хаула, Ярнкрок), 29:14 — 0:2. Ярнкрок — 7 (мен., Экхольм, Ринне), 31:46 — 0:3. Стэмкос — 13 (Гурд, Киллорн), 50:03 — 1:3. Экхольм — 5 (п.в., Фаббро), 59:40 — 1:4Вратари: Макиленни (56:25 — 59:40) — РиннеШтраф: 14-16Броски: 39 (10+13+16) — 26 (10+9+7)

«Нэшвилл» набрал 25 очков и занимает шестое место в Центральном дивизионе. У «Тампы-Бэй» 40 очков и вторая позиция.

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

«Рейнджерс» — «Филадельфия» 4:5 ОТ

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (2:0, 1:3, 1:1, 1:0). Решающий гол в овертайме забил Якуб Ворачек. У гостей шайба и результативная передача в активе российского защитника Ивана Проворова. В составе команды из Нью-Йорка три очка набрал Артемий Панарин, забив гол и сделав две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (0:2, 3:1, 1:1, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 13 (Фараби, Кутюрье), 3:47 — 0:1. Проворов — 4 (Кутюрье), 5:05 — 0:2. Панарин — 6 (Реунанен, Строум), 28:12 — 1:2. Блэкуэлл — 6 (Панарин, Смит), 30:52 — 2:2. Готье — 2 (Хытил, Панарин), 35:16 — 3:2. Фараби — 12 (бол., Жиру, Ворачек), 38:36 — 3:3. Руни — 5 (Лемье, Хауден), 42:56 — 4:3. Жиру — 7 (бол., Ворачек, Проворов), 45:33 — 4:4. Ворачек — 4, 63:47 — 4:5Вратари: Кинкейд — ХартШтраф: 12-8Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (11+7+11+1)

«Филадельфия» набрала 31 очко и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 26 очков и шестое место.

«Рейнджерс» — «Филадельфия»

«Баффало» — «Вашингтон» 0:6

Шайбы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Для Овечкина это 717-й гол в регулярном чемпионате НХЛ за карьеру. По этому показателю он догнал Фила Эспозито. Сейчас они делят шестое место.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Голы: Кузнецов — 3 (Шульц, Шири), 18:46 — 0:1. Бэкстрем — 11 (Оши, Дженсен), 22:41 — 0:2. Паник — 3 (Орлов), 25:59 — 0:3. Спронг — 6 (Дженсен), 35:07 — 0:4. Хэтэуэй — 4 (Шульц, Хагелин), 46:46 — 0:5. Овечкин — 11 (Шири), 56:21 — 0:6Вратари: Хаттон — ВанечекШтраф: 4-2Броски: 23 (2+7+14) — 30 (13+11+6)

«Кэпиталз» набрали 40 очков и занимают второе место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

«Баффало» — «Вашингтон»

«Оттава» — «Ванкувер» 2:3 ОТ

«Оттава» уступила в овертайме «Ванкуверу» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Автором победной шайбы стал Джей Ти Миллер. Российский игрок «Сенаторз» Артем Зуб набрал одно очко за результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Гаврилюк — 1 (Саттер, Бенн), 10:14 — 0:1. Пирсон — 6, 18:49 — 0:2. Норрис — 6 (Штютцле, Зуб), 23:52 — 1:2. Уайт — 8 (Ткачак), 57:50 — 2:2. Миллер — 8 (Хьюз, Хорват), 61:40 — 2:3Вратари: Даккорд (57:33 — 57:50) — ДемкоШтраф: 2-8Броски: 46 (18+11+17+0) — 28 (9+7+11+1)

«Ванкувер» набрал 30 очков и занимает пятое место в Северном дивизионе. «Оттава» на последнем, седьмом месте — 22 очка.

«Оттава» — «Ванкувер»

«Питтсбург» — «Бостон» 4:1

«Питтсбург» разгромил «Бостон» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Россиянин Евгений Малкин забил один гол и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 1100 (424+676) очков в рамках регулярных чемпионатов. Малкин, выступающий всю карьеру в НХЛ за «пингвинов», стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», набравшим 1100 очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Грызлик — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 6:47 — 0:1. Родригес — 2 (Капанен, Малкин), 16:51 — 1:1. Кросби — 11 (Гюнтцель, Дюмулин), 18:34 — 2:1. Малкин — 8 (бол., Кросби, Летанг), 31:40 — 3:1. Гюнтцель — 11 (п.в., Раст, Кросби), 59:44 — 4:1Вратари: Джерри — Галак (59:03 — 59:44)Штраф: 8-8Броски: 26 (10+8+8) — 43 (20+13+10)

«Питтсбург» набрал 37 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Бостона» 32 очка и четвертое место.

«Питтсбург» — «Бостон»

«Флорида» — «Чикаго» 6:3

«Флорида» на своем льду разгромила «Чикаго» со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 0:3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 6:3 (1:1, 2:2, 0:3) Голы: Кейн — 12 (Кампф), 10:38 — 0:1. Типпетт — 4 (бол., Форслинг, Веннберг), 18:15 — 1:1. Курашев — 7 (Янмарк, де Хаан), 30:19 — 1:2. Хагель — 3 (Кубалик, Кит), 33:02 — 1:3. Экблад — 10 (бол., Яндл, Юбердо), 34:58 — 2:3. Форслинг — 1 (Барков), 36:00 — 3:3. Барков — 12 (мен., Аччиари, Уигар), 53:26 — 4:3. Верхэге — 11 (п.в., Барков), 58:16 — 5:3. Веннберг — 6 (п.в., Юбердо, Хернквист), 59:04 — 6:3Вратари: Бобровский — Ланкинен (57:23 — 58:16, 58:31 — 59:04)Штраф: 10-8Броски: 36 (13+10+13) — 29 (8+8+13)

«Флорида» набрала 42 очка и лидирует в Центральном дивизионе. У «Чикаго» 33 очка и четвертое место.

«Флорида» — «Чикаго»

«Виннипег» — «Монреаль» 2:4

«Виннипег» дома уступил «Монреалю» со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Котканиеми — 4 (Друэн, Андерсон), 4:01 — 0:1. Андерсон — 11 (бол., Тоффоли, Сузуки), 25:33 — 0:2. Коннор — 13 (бол., Моррисси, Штястны), 28:08 — 1:2. Тоффоли — 16, 39:13 — 1:3. Коннор — 14 (бол., Моррисси, Шайфли), 45:47 — 2:3. Тоффоли — 17 (п.в., Эдмундсон), 59:12 — 2:4Вратари: Хеллибак (58:18 — 59:12) — ПрайсШтраф: 8-10Броски: 36 (13+10+13) — 31 (6+17+8)

«Монреаль» набрал 33 очка и занимает четвертое место в Северном дивизионе. У «Виннипега» 36 очков и второе место.

«Виннипег» — «Монреаль»

«Калгари» — «Эдмонтон» 4:3

«Калгари» дома переиграл «Эдмонтон» со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1). Победную шайбу провел защитник «Флеймс» Ноа Хэнифин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) Голы: Дюбе — 7 (Линдхольм), 25:25 — 1:0. Линдхольм — 7 (Шилингтон, Дюбе), 28:57 — 2:0. Ларссон — 3 (Ямамото, Эннис), 29:49 — 2:1. Манджапане — 9 (Лучич, Баклунд), 33:45 — 3:1. Арчибальд — 5 (Шор, Бир), 37:07 — 3:2. Драйзайтль — 17 (Макдэвид), 45:25 — 3:3. Хэнифин — 3 (Манджапане, Баклунд), 46:32 — 4:3Вратари: Маркстрем — Смит (58:10)Штраф: 7-11Броски: 27 (5+13+9) — 31 (4+13+14)

После этой победы хозяева вышли на пятое место в Северном дивизионе (31 очко), гости — третьи (36 очков).

«Калгари» — «Эдмонтон»

«Вегас» — «Сан-Хосе» 2:1

«Вегас» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе победителей по голу забили Макс Пачиоретти и Марк Стоун. Автором единственной шайбы «Шаркс» стал Тимо Майер. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Пачиоретти — 14 (бол., Стоун, Теодор), 8:35 — 1:0. Стоун — 10 (Пачиоретти, Хэг), 41:02 — 2:0. Майер — 6 (Бернс), 54:29 — 2:1Вратари: Флери — Дубник (58:10)Штраф: 2-6Броски: 36 (8+16+12) — 24 (11+4+9)

После этой победы «Вегас» продолжает лидировать в Западном дивизионе с 39 очками, «Сан-Хосе» — седьмой (25 очков).