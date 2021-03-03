Гол Мерфи принес победу «Ак Барсу» на старте серии с «Торпедо»

Казанскийодержал домашнюю победу над нижегородским(2:1 ОТ) в овертйме первого матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

В основное время поединка у победителей отличился Артем Галимов. В составе нижегородцев шайбу забросил Крис Уайдман.

Автором решающего гола в овертайме стал Тревор Мерфи.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Галимов — 1 (Мерфи, Лукоянов), 4:22 — 1:0. Уайдмэн — 1 (бол., Терри, Жафяров), 50:12 — 1:1. Мерфи — 1 (бол., Да Коста), 71:56 — 2:1Вратари: Рейдеборн — ТихомировБроски: 52 (14+12+10+16) — 30 (8+6+10+6)Штраф: 8 — 33

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч команд состоится 5 марта и пройдет в Казани. Начало игры — 19.30 мск.