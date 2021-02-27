«Спартак» — «Витязь»: счет матча 3:5, обзор голов

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграл— 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Святослав Гребенщиков (25 минута), Захар Бардаков (34), Виталий Попов (51), Каспарс Даугавиньш (58), Джастин Дэнфорт (60).

У «красно-белых» отличились Илья Талалуев (3), Антон Злобин (15), Анатолий Никонцев (30).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3) Голы: Талалуев — 11 (Лехтеря), 2:34 — 1:0. Злобин — 1 (бол., Цыплаков, Никонцев), 14:39 — 2:0. Гребенщиков — 9, 24:31 — 2:1. Никонцев — 11 (бол., Цыплаков, Рылов), 29:06 — 3:1. Бардаков — 8 (бол., Воробей, Моисеев), 33:26 — 3:2. Попов — 3 Пыленков, Воронков), 50:26 — 3:3. Даугавиньш — 17 (буллит), 57:13 — 3:4. Дэнфорт — 23 (п.в., Ержабек, Дергачев), 59:22 — 3:5Вратари: Гудачек (58:27 — 59:22) — ЕжовШтраф: 16 — 12Броски: 32 (8+16+8) — 27 (12+7+8)

«Спартак» 3 марта начнет серию первого раунда плей-офф КХЛ гостевым матчем против ЦСКА. «Витязь» не вышел в плей-офф, став девятым на Западе.