НХЛ. «Бостон» обыграл «Рейнджерс», «Аризона» уступила «Сент-Луису»

«Рейнджерс» — «Бостон» — 0:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостону» со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Единственный гол на 30-й минуте забил Ник Ритчи. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Бостон» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Ритчи — 5 (Крейчи, Лозон), 29:27 — 0:1Вратари: Шестеркин (58:52) — ГалакШтраф: 22-36Броски: 21 (10+6+5) — 30 (6+18+6)

«Рейнджерс» с 11 очками идет шестым на Востоке, «Бостон» возглавляет этот дивизион с 22 баллами.

«Рейнджерс» — «Бостон»

«Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Аризону» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Один из голов в составе победителей забил россиянин Иван Барбашев, для которого это первая шайба в нынешнем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Голы: Фольк — 4 (бол., Перрон, Хоффман), 2:28 — 0:1. Ларссон — 1 (Истерли, Хейтон), 28:44 — 1:1. Фольк — 5 (Киру, Гуннарссон), 53:05 — 1:2. Барбашев — 1 (п.в., Шенн, Фольк), 58:52 — 1:3. Шенн — 7 (п.в.), 59:35 — 1:4Вратари: Кемпер (58:09 — 58:52, 59:01 — 59:25) — БиннингтонШтраф: 4-6Броски: 25 (9+8+8) — 26 (12+5+9)

«Сент-Луис» лидирует в Западном дивизионе. «Аризона» занимает пятое место.