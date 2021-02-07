НХЛ. «Торонто» разгромил «Ванкувер», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург»

«Оттава» — «Монреаль» 1:2

«Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличился Колин Уайт, у гостей забивали Джефф Питри и Джош Андерсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Питри — 6 (бол.), 6:10 — 0:1. Уайт — 2 (бол., Степан, Норрис), 12:08 — 1:1. Андерсон — 8 (Сузуки, Друэн), 41:35 — 1:2Вратари: Мюррей (59:23) — АлленШтраф: 6-12Броски: 35 (8+13+14) — 32 (19+7+6)

«Монреаль» набрал 18 очков и лидирует в Северном дивизионе. У «Оттавы» пять очков и седьмое место.

«Оттава» — «Монреаль»

«Сент-Луис» — «Аризона» 1:3

«Аризона» на обыграла «Сент-Луис» со счетом 3:1.

На шайбу Роберта Томаса гости ответили точными бросками Джейкоба Чичрана и Клэйтона Келлера, который оформил дубль.

«Сент-Луис» — «Аризона»

«Аризона» с 11 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 15 очками — на второй строчке.

«Торонто» — «Ванкувер» 5:1

«Торонто» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Дубль на счету Остона Мэттьюса и Уэйна Симмондса, еще одну шайбу забросил Зак Хайман. Гости ответили точным броском Бо Хорвата.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Голы: Симмондс — 4 (бол., Марнер, Райлли), 4:42 — 1:0. Мэттьюс — 9 (Марнер, Хаймэн), 14:04 — 2:0. Хаймэн — 3 (Лехтонен, Марнер), 27:36 — 3:0. Мэттьюс — 10, 41:28 — 4:0. Симмондс — 5 (Лехтонен, Таварес), 43:16 — 5:0. Бозер — 9 (бол., Хьюз, Петтерссон), 57:56 — 5:1Вратари: Андерсен — ХолтбиШтраф: 8-8Броски: 31 (11+12+8) — 28 (7+10+11)

«Торонто» с 19 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на пятой строчке.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Айлендерс» — «Питтсбург» 4:3

«Айлендерс» в домашнем матче переиграл «Питтсбург» со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1).

В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле. Еще по голу забили Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

У «Пингвинз» по разу отличились Пьер-Оливье Жозеф, Джейк Гюнцел и Евгений Малкин. Для россиянина это вторая шайба в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) Голы: Эберле — 4 (Дэл Колл, Добсон), 10:22 — 1:0. Жозеф — 1 (Гюнтцель, Летанг), 13:43 — 1:1. Эберле — 5 (Нельсон, Дэл Колл), 15:45 — 2:1. Малкин — 2 (Капанен), 39:44 — 2:2. Гюнтцель — 4 (Кросби, Раст), 43:19 — 2:3. Клаттербак — 1 (Сизикас, Мартин), 48:23 — 3:3. Ли — 4 (бол., Пулок, Барзал), 57:16 — 4:3Вратари: Варламов — Джерри (58:33)Штраф: 2-4Броски: 26 (9+10+7) — 31 (9+14+8)

«Айлендерс» с 10 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.

«Айлендерс» — «Питтсбург»

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:1 Б

«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором победного броска стал Макс Комтуа. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Кутюр — 5 (Ферраро, Кейн), 0:11 — 0:1. Лундстрем — 1 (Линдхольм, Шаттенкирк), 25:42 — 1:1Победный буллит: КомтуаВратари: Миллер — ДубникШтраф: 6-10Броски: 33 (12+9+10+2) — 27 (10+12+5+0)

«Анахайм» с 13 очками идет четвертым на Западе, «Сан-Хосе» — седьмой (9 баллов).

«Калгари» — «Эдмонтон» 6:4

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:4 (1:2, 2:0, 3:2).

В составе победителей по голу забили Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Ойлерз» отличились Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 6:4 (1:2, 2:0, 3:2) Голы: Линдхольм — 3 (Дюбе, Ткачак), 0:56 — 1:0. Хайра — 1 (Лагессон, Ларссон), 6:53 — 1:1. Макдэвид — 9 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Бэрри), 18:29 — 1:2. Лучич — 3 (Манджапане, Баклунд), 23:04 — 2:2. Баклунд — 3 (Манджапане, Лучич), 24:58 — 3:2. Пульюярви — 3 (Макдэвид), 41:18 — 3:3. Дюбе — 2 (бол., Джиордано, Баклунд), 42:56 — 4:3. Годро — 7 (Монахэн, Джиордано), 45:16 — 5:3. Нерс — 4 (Кахун, Драйзайтль), 48:55 — 5:4. Беннетт — 1 (Годро, Монахэн), 50:57 — 6:4Вратари: Маркстрем — Коскинен (56:53)Штраф: 12-8Броски: 28 (3+16+9) — 32 (17+5+10)

«Калгари» с 11 очками находится на шестом месте на Севере, «Эдмонтон» идет четвертым, имея на балл больше.