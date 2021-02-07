НХЛ. «Торонто» разгромил «Ванкувер», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург»

«Оттава» — «Монреаль» 1:2
«Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев отличился Колин Уайт, у гостей забивали Джефф Питри и Джош Андерсон.
«Монреаль» набрал 18 очков и лидирует в Северном дивизионе. У «Оттавы» пять очков и седьмое место.
«Сент-Луис» — «Аризона» 1:3
«Аризона» на обыграла «Сент-Луис» со счетом 3:1.
На шайбу Роберта Томаса гости ответили точными бросками Джейкоба Чичрана и Клэйтона Келлера, который оформил дубль.
«Аризона» с 11 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 15 очками — на второй строчке.
«Торонто» — «Ванкувер» 5:1
«Торонто» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
Дубль на счету Остона Мэттьюса и Уэйна Симмондса, еще одну шайбу забросил Зак Хайман. Гости ответили точным броском Бо Хорвата.
«Торонто» с 19 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на пятой строчке.
«Айлендерс» — «Питтсбург» 4:3
«Айлендерс» в домашнем матче переиграл «Питтсбург» со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1).
В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле. Еще по голу забили Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.
У «Пингвинз» по разу отличились Пьер-Оливье Жозеф, Джейк Гюнцел и Евгений Малкин. Для россиянина это вторая шайба в сезоне.
«Айлендерс» с 10 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:1 Б
«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Автором победного броска стал Макс Комтуа. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов результативными действиями не отличился.
«Анахайм» с 13 очками идет четвертым на Западе, «Сан-Хосе» — седьмой (9 баллов).
«Калгари» — «Эдмонтон» 6:4
«Калгари» обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:4 (1:2, 2:0, 3:2).
В составе победителей по голу забили Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Ойлерз» отличились Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.
«Калгари» с 11 очками находится на шестом месте на Севере, «Эдмонтон» идет четвертым, имея на балл больше.