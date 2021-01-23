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    Московское «Динамо» дома обыграло рижское

    Хоккей КХЛ Динамо Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Динамо» (Рига) со счетом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1).

    «Динамо»
    «Динамо»

    Форвард хозяев Вадим Шипачев заработал 3 (2+1) очка, по разу отличились Вячеслав Кулёмин, Иван Муранов и Андрей Миронов.

    В составе рижского «Динамо» по шайбе забросили Денис Паршин и Джей Си Лайпон.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
    Голы: Лайпон — 5 (Индрашис, Дарзиньш), 17:23 — 0:1. Шипачев — 17 (Яшкин, Сергеев), 37:36 — 1:1. Паршин — 8 (Роб. Букартс, Грачев), 44:12 — 1:2. Миронов — 6 (Шипачев), 44:48 — 2:2. Шипачев — 18 (бол., Кагарлицкий, Яшкин), 46:05 — 3:2. Кулемин — 4, 47:52 — 4:2. Муранов — 6 (буллит), 52:36 — 5:2Вратари: Бочаров — НалимовБроски: 38 (8+14+16) — 23 (6+6+11)Штраф: 15 — 15

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 49 встречах.

    Рижское «Динамо», потерявшее даже теоритические шансы на выход в плей-офф, находится на последней 11-й строчке таблицы «Запада», имея 23 очка после 48 встреч.

    27 января состоятся матчи «Динамо» (Москва) — ЦСКА и «Динамо» (Рига) — «Авангард».

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