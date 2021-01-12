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    «Яндекс», Wink и «Матч ТВ» будут вещать сезон НХЛ 2020/21 на территории России

    Хоккей НХЛ Хоккей на ТВ Прогнозы на НХЛ
    Новый сезон НХЛ 2020/2021 можно будет посмотреть на «Яндекс», видеосервисе Wink и на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщили топ-менеджеры Ольга Филипук («Яндекс»), Александр Косарим (Wink) и Александр Вайнштейн («Матч ТВ»).

    Матч НХЛ
    Матч НХЛ

    «Яндекс объединяет усилия с экспертами рынка — Ростелекомом и Wink, которые показали успехи в продвижении UFC в России, и Матч ТВ, который много лет рассказывает о спорте российским зрителям. Вместе мы хотим создать удобный и востребованный продукт вокруг такого важного для нашей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и IT-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — говорит Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов Яндекса.

    «Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», — отметил Александр Косарим, директор по контентной политике «Ростелекома» (Wink).

    «Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнёрству с Яндексом часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире "Матч ТВ", а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», — считает Александр Вайнштейн, заместитель генерального директора «Матч ТВ».

    Владельцы подписок «Яндекс.Плюс» и Wink смогут без рекламы просматривать все матчи нового сезона НХЛ, в том числе матчи плей-офф. Телеканал «Матч ТВ» будет показывать отдельно выбранные игры. Тем, у кого нет подписки, будут доступны обзоры матчей и самые главные события турнира.

    Новый сезон НХЛ стартует 13 января (14 января 01:30 по мск).

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