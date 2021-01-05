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    «Северсталь» на выезде обыграла «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Шон Лалонд, Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен и Александр Петунин. Игорь Гераськин и Кирилл Капустин сделали по две результативные передачи.

    Шайбы «Куньлуня» на счету Люка Локхарта и Кори Кейна.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Лалонд — 3 (Гераськин, Капустин), 8:32 — 0:1. Вовченко — 13 (бол., Кодола, Гераськин), 25:07 — 0:2. Няттинен — 3 (Капустин), 30:33 — 0:3. Локхарт — 9 (Челиос), 37:45 — 1:3. Кейн — 2 (Торопченко), 55:18 — 2:3. Петунин — 13, 57:38 — 2:4Нереализованный буллит: Петунин (Северсталь), 57:38 (Вратарь)Вратари: Шикин (58:20 — 59:59) — ШугаевШтраф: 4 — 6Броски: 44 (7+12+25) — 29 (7+17+5)

    7 января «Куньлунь» примет «Сибирь», а «Северсталь» на выезде поспорит за очки с «Авангардом». 0

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