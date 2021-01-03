Канада обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2021

Фрагмент матча
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Авторами шайб стали Дилан Козенс, Боуэн Байрам и Коннор Макмайкл.
В полуфинале турнира канадская сборная может сыграть с Россией. Это станет возможным, если в последнем матче 1/4 финала США победит Словакию.
Если же американцы проиграют, то Канада сыграет против словацких хоккеистов, а во втором полуфинале Россия поспорит за выход в финал с Финляндией.
Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Канада (U-20) — Чехия (U-20) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс, 8:22. Байрам, 11:39. МакМайкл, 57:11