Канада обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2021

Сборнаяобыграла командув четвертьфинале домашнего молодежного чемпионата мира со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Авторами шайб стали Дилан Козенс, Боуэн Байрам и Коннор Макмайкл.

В полуфинале турнира канадская сборная может сыграть с Россией. Это станет возможным, если в последнем матче 1/4 финала США победит Словакию.

Если же американцы проиграют, то Канада сыграет против словацких хоккеистов, а во втором полуфинале Россия поспорит за выход в финал с Финляндией.