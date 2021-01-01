Василевский признан лучшим вратарем НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших голкиперов лиги на данный момент.

В голосовании приняли участие 13 журналистов, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 до 1.

В итоге первое место занял россиянин Андрей Василевский, выступающий за «Тампу».

Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега», третьим стал Туукка Раск из «Бостона».

Лучшие вратари НХЛ:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 204 балла)

2. Коннор Хеллибак («Виннипег», 196 баллов)

3. Туукка Раск («Бостон», 179 баллов)

4. Кэри Прайс («Монреаль», 160 баллов)

5. Робин Ленер («Вегас», 129 баллов)

6. Картер Харт («Филадельфия», 116 баллов)

7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 109 баллов)

8. Якоб Маркстрем («Калгари», 98 баллов)

9. Бен Бишоп («Даллас», 93 балла)

10. Фредерик Андерсен («Торонто», 91 балл)

11. Дарси Кюмпер («Аризона», 61 балл)

12. Антон Худобин («Даллас», 47 баллов)

13. Марк-Андре Флери («Вегас», 45 баллов)

14. Джон Гибсон («Анахайм», 36 баллов)

15. Сергей Бобровский («Флорида», 35 баллов)

16. Брэйден Холтби («Ванкувер», 30 баллов) 0