Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции

Сборнаяв матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыгралав овертайме со счетом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Автором победной шайбы стал Шакир Мухамадуллин. Еще по голу за сборную России в основное время забили Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов.

У шведов отличились Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.

В настоящий момент Россия лидирует в группе В молодежного чемпионата мира, набрав восемь очков. Шведы с семью баллами располагаются на второй строчке.

Молодежный чемпионат мира. Группа B Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол.), 64:54 — 4:3Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00)Штраф: 10-8Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2)

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 2 и 3 января. 0