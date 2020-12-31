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    Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором победной шайбы стал Шакир Мухамадуллин. Еще по голу за сборную России в основное время забили Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов.

    У шведов отличились Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.

    В настоящий момент Россия лидирует в группе В молодежного чемпионата мира, набрав восемь очков. Шведы с семью баллами располагаются на второй строчке.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол.), 64:54 — 4:3Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00)Штраф: 10-8Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2)

    Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 2 и 3 января. 0

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