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    Сборная США разгромила Чехию на МЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Чехии
    Сборная США разгромила команду Чехии (7:0) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты), Тревор Зеграс (34, 47), Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

    Голкипер сборной США Спенсер Найт, отразив 22 броска, записал на свой счет первый «сухой» матч на турнире.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    США U20 — Чехия U20 — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)
    Голы: Бринк — 1 (Берард), 25:33 — 1:0. Зеграс — 4 (Тран), 33:30 — 2:0. Бринк — 2 (Бенайерс, Джонсон), 35:56 — 3:0. Зеграс — 5 (Фэйбер, Йорк), 46:03 — 4:0. Калиев — 1 (бол., Йорк, Зеграс), 48:18 — 5:0. Кауфилд — 1 (бол., Зеграс, Йорк), 50:22 — 6:0. Болди — 4 (бол., Зеграс, Кауфилд), 51:22 — 7:0Вратари: Найт — Паржик (Малик, 51:22)Броски: 32 (8+15+9) — 22 (10+7+5)Штраф: 4 — 242

    Американская команда одержала вторую победу на турнире подряд с общей разницей в счете 18:0 и набрав шесть очков и вышла в лидеры группы В.

    Чешская команда с тремя очками занимает четвертое место. 0

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