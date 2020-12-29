ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
    Все новости спорта

    Сборная Швеции разгромила команду Австрии на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции
    Сборная Швеции обыграла команду Австрии на молодежном чемпионате мира со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дублем отметился Ноэль Гунлер. Еще по голу забили Теодор Нидербах и Лукас Рэймонд.

    Швеция одержала вторую победу на турнире и возглавила группу В. Австрия потерпела второе поражение.

    U20 ЧМ-2021. Группа B
    Австрия (U-20) — Швеция (U-20) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Гунлер, 17:45 (бол.), 30:57. Нидербах, 24:36 (бол.). Раймонд, 52:37

    В следующем матче шведы сыграют с Россией, австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше — 30 декабря. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Барселона» без Месси?
  • «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» удачно выступить во втором матче кряду?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сельта — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие