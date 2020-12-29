Сборная Швеции разгромила команду Австрии на МЧМ

Сборнаяобыграла командуна молодежном чемпионате мира со счетом 4:0.

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В составе победителей дублем отметился Ноэль Гунлер. Еще по голу забили Теодор Нидербах и Лукас Рэймонд.

Швеция одержала вторую победу на турнире и возглавила группу В. Австрия потерпела второе поражение.

U20 ЧМ-2021. Группа B Австрия (U-20) — Швеция (U-20) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Гунлер, 17:45 (бол.), 30:57. Нидербах, 24:36 (бол.). Раймонд, 52:37

В следующем матче шведы сыграют с Россией, австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше — 30 декабря. 0