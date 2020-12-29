Сборная Швеции разгромила команду Австрии на МЧМ

Фрагмент матча
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В составе победителей дублем отметился Ноэль Гунлер. Еще по голу забили Теодор Нидербах и Лукас Рэймонд.
Швеция одержала вторую победу на турнире и возглавила группу В. Австрия потерпела второе поражение.
U20 ЧМ-2021. Группа B
Австрия (U-20) — Швеция (U-20) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Гунлер, 17:45 (бол.), 30:57. Нидербах, 24:36 (бол.). Раймонд, 52:37
В следующем матче шведы сыграют с Россией, австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше — 30 декабря. 0