«Авангард» и «Трактор» забросили восемь шайб на двоих

В составе хозяев дублем отметился форвард Иржи Секач. Еще по шайбе забросили Клим Костин, Алексей Емелин и Кирилл Семенов.
Гости ответили голами Ярослава Косова, Алексея Бывальцева и Виталия Кравцова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Секач — 7 (Найт), 12:09 — 1:0. Костин — 1 (Найт), 25:29 — 2:0. Емелин — 4, 35:07 — 3:0. Косов — 9, 38:58 — 3:1. Бывальцев — 10 (Оберг, Основин), 47:31 — 3:2. Кравцов — 12 (Седлак, Бэйлен), 52:22 — 3:3. Секач — 8 (бол., Толчинский, Найт), 55:58 — 4:3. Семенов — 7 (Береглазов, Секач), 57:58 — 5:3Вратари: Бобков — Федотов (47:16 — 47:31)Броски: 33 (12+10+11) — 33 (12+12+9)Штраф: 4 — 6
Омичи располагаются на 2-м месте Восточной конференции с 54 очками. «Трактор» с 50 очками занимает 4-е место на Востоке. 0