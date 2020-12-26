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    Россия одолела США на старте МЧМ-2021

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Сборная России обыграла команду США на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 9-й минуте первого периода голом отметился отличился Василий Пономарев. До перерыва американцы отыгрались усилиями Кэм Йорк.

    Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого россияне забросили три шайбы. Отличились Захар Бардаков, оформивший дубль Пономарев и Илья Сафонов, реализовавший грубую ошибку Спенсера Найта.

    В третьем периоде американская команда смогла отыграть две шайбы — забили Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Пятую шайбу в сборной России забросил Егор Чинахов.

    Молодежный чемпионат мира Группа B
    Россия U20 — США U20 — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
    Голы: Пономарев — 1 (Князев, Кирсанов), 8:07 — 1:0. Йорк — 1 (Кауфилд, Болди), 14:01 — 1:1. Бардаков — 1 (Грошев), 23:21 — 2:1. Пономарев — 2, 31:08 — 3:1. Сафонов — 1, 32:15 — 4:1. Фариначчи — 1 (Хеллесон, Бринк), 49:57 — 4:2. Зеграс — 1 (бол., Йорк), 57:42 — 4:3. Чинахов — 1 (п.в., Амиров, Хуснутдинов), 59:39 — 5:3Вратари: Аскаров, 0:01) — Найт, 0:01, Вольф, 32:15, 57:12 — 57:42, 58:59)Штраф: 8 — 2

    В следующем матче российская команда сыграет с чехами (28 декабря), а американцы — с австрийцами (27 декабря). 0

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