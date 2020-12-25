Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей

Нападающего «Далласа»обманули на 1,5 миллиарда рублей, сообщил адвокат хоккеиста

Радулов с 2015 года переводил в один российский банк свою зарплату. У банка отозвали лицензию, но финансовая организация обманывала хоккеиста и уговаривала не заявлять в полицию, так как «деньги все еще работают».

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.

Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», — приводит «360» слова Ташкова.

Адвокат рассказал, что банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги. 0