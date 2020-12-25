ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
    Все новости спорта

    Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей

    Хоккей Вокруг хоккея Даллас Старз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающего «Далласа» Александра Радулова обманули на 1,5 миллиарда рублей, сообщил адвокат хоккеиста Сергей Ташков.

    Александр Радулов
    Александр Радулов

    Радулов с 2015 года переводил в один российский банк свою зарплату. У банка отозвали лицензию, но финансовая организация обманывала хоккеиста и уговаривала не заявлять в полицию, так как «деньги все еще работают».

    «Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.

    Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», — приводит «360» слова Ташкова.

    Адвокат рассказал, что банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие