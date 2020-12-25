Ларионов высказался об игре молодежной сборной США

Главный тренер сборной Россиивысказался об игре молодежной сборной США.

«Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, быть единым кулаком и играть больше с шайбой. Наша задача играть с шайбой — контролировать игру. В принципе ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны.

Мы каждого соперника уважаем, настрой будет высоким. У нас есть хорошие четыре тройки, которые могут изменить ход любого матча», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021. Матч Россия — США состоится 26 декабря, начало — в 05:30 по мск. 0