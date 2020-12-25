ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
  • 11:31
    • Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова
    Все новости спорта

    Ларионов высказался об игре молодежной сборной США

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался об игре молодежной сборной США.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, быть единым кулаком и играть больше с шайбой. Наша задача играть с шайбой — контролировать игру. В принципе ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны.

    Мы каждого соперника уважаем, настрой будет высоким. У нас есть хорошие четыре тройки, которые могут изменить ход любого матча», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

    Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021. Матч Россия — США состоится 26 декабря, начало — в 05:30 по мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие