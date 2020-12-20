Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Дмитрий Воронков
globallookpress.com
Вадим Шипачев, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Дмитрий Воронков, отметившийся дублем, отличились в составе российской команды. Гол Харри Песонена слегка размочил счет.
Кубок Первого канала
Россия — Финляндия — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Шипачев — 2 (Яковлев), 13:06 — 1:0. Воронков — 1 (Мамин), 23:13 — 2:0. Воронков — 2 (Карнаухов, Толчинский), 28:23 — 3:0. Песонен — 1, 36:26 — 3:1. Карнаухов — 1 (мен., п.в.), 58:27 — 4:1. Кузьменко — 3 (Сошников), 59:47 — 5:1.Вратари: Самонов (12:20 — 13:06) — Олкинуора (56:33 — 58:27)Штраф: 2 — 4Броски: 21 (11+5+5) — 22 (9+7+6)
Сборная России набрала 8 очков. Следом идут шведы с четырьмя баллами. По три пункта у Чехии и Финляндии. 0