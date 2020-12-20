Брагин: Получился хороший матч с нашей стороны — агрессивный, активный

Главный тренер сборной России по хоккеюпрокомментировал победу над Финляндией (5:1) и победу на российском этапе Евротура.

«Сегодня у нас третья игра, получился хороший матч с нашей стороны — агрессивный, активный. Хорошая победа. Играли за первое место, была полная концентрация.

Решили всех посмотреть. Ткачев подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен — дали отдохнуть. У Бурдасова легкая травма, наверное, будет играть.

Это заключительный турнир перед чемпионатом мира. Самонов хорошо отыграл два матча, дали третий. У других вратарей не было опыта. Довольны тем, как он сыграл четыре матча за три дня.

Всех игроков почти я знаю, была хорошая, рабочая атмосфера. Конечно, очень довольны победой.

Мы посмотрели в деле кандидатов и остались довольны большинством игроков», — сказал Брагин «Спорт-Экспрессу».

Россияне ранее на турнире обыграли Швецию и Чехию и с 8 набранными очками стали победителями второго подряд этапа Евротура. 0