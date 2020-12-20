ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
  • 19:49
    • Жардим в списке кандидатов на пост наставника «Спартака»
  • 18:06
    • Сборная России выиграла Кубок Первого канала
  • 19:10
    • «Тоттенхэм» в Лондоне уступил «Лестеру»
  • 18:58
    • «Интер» обыграл «Специю», но остался вторым в Серии А
  • 16:15
    • Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые
    Все новости спорта

    Брагин: Получился хороший матч с нашей стороны — агрессивный, активный

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над Финляндией (5:1) и победу на российском этапе Евротура.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Сегодня у нас третья игра, получился хороший матч с нашей стороны — агрессивный, активный. Хорошая победа. Играли за первое место, была полная концентрация.

    Решили всех посмотреть. Ткачев подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен — дали отдохнуть. У Бурдасова легкая травма, наверное, будет играть.

    Это заключительный турнир перед чемпионатом мира. Самонов хорошо отыграл два матча, дали третий. У других вратарей не было опыта. Довольны тем, как он сыграл четыре матча за три дня.

    Всех игроков почти я знаю, была хорошая, рабочая атмосфера. Конечно, очень довольны победой.

    Мы посмотрели в деле кандидатов и остались довольны большинством игроков», — сказал Брагин «Спорт-Экспрессу».

    Россияне ранее на турнире обыграли Швецию и Чехию и с 8 набранными очками стали победителями второго подряд этапа Евротура. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Наполи» побеждать на «Олимпико»?
  • «Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гояс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие