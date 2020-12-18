«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Любимовым

Состав казанскогопополнил 28-летний нападающий

Контракт с игроком заключен до конца сезона-2020/21. За «барсов» он будет выступать под номером 13.

«Ак Барс увеличивает глубину скамейки в преддверии плей-офф, что особенно актуально с учетом травм.

Роман Любимов — опытный разноплановый игрок, может сыграть и в центре, и на фланге.

Он хорошо знаком нашему тренерскому штабу, тем более, лучший хоккей показывал именно под руководством Дмитрия Квартальнова.

Для нас это выгодная возможность усилить атаку, учитывая невысокую сумму контракта игрока, которого мы подписываем с рынка свободных агентов», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов клубной пресс-службе.

Нынешний сезон хоккеист начинал в составе московского «Спартака», за который сыграл 25 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

Также он провел три матча в ВХЛ за воскресенский «Химик» и отметился 2 (1+1) результативными баллами. Всего в КХЛ Любимов отыграл 433 матча и набрал 97 (48+49) очков.

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