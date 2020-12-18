ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Лига для внутреннего употребления. Итоги первой части сезона РПЛ
  • 22:13
    • ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
  • 21:32
    • Ковальчук близок к переходу в «Авангард»
  • 21:18
    • Три арбитра пожизненно отстранены за судейство в пользу «Чайки»
  • 21:01
    • Российские гандболистки заняли пятое место на Евро-2020
  • 20:01
    • «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом», прервав серию из шести поражений
    Все новости спорта

    «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Любимовым

    Хоккей Ак Барс Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Состав казанского «Ак Барса» пополнил 28-летний нападающий Роман Любимов.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Контракт с игроком заключен до конца сезона-2020/21. За «барсов» он будет выступать под номером 13.

    «Ак Барс увеличивает глубину скамейки в преддверии плей-офф, что особенно актуально с учетом травм.

    Роман Любимов — опытный разноплановый игрок, может сыграть и в центре, и на фланге.

    Он хорошо знаком нашему тренерскому штабу, тем более, лучший хоккей показывал именно под руководством Дмитрия Квартальнова.

    Для нас это выгодная возможность усилить атаку, учитывая невысокую сумму контракта игрока, которого мы подписываем с рынка свободных агентов», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов клубной пресс-службе.

    Нынешний сезон хоккеист начинал в составе московского «Спартака», за который сыграл 25 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

    Также он провел три матча в ВХЛ за воскресенский «Химик» и отметился 2 (1+1) результативными баллами. Всего в КХЛ Любимов отыграл 433 матча и набрал 97 (48+49) очков.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Барса» на «Камп Ноу» от «Валенсии»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» сделает сюрприз «Байеру»?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.25
    •
  • Справится ли Россия с Чехией?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.03
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.25
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.58
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие