Президент ЦСКА: Зыков пока не изъявил желания работать в России

Валентин Зыков
globallookpress.com
«Вопросом приглашения в команду форварда Валентина Зыкова я занимаюсь с весны этого года, права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА.
Однако пока Валентин не изъявил желания приобрести работу в России», — сказал Есмантович «Чемпионату».
Зыков — воспитанник ЦСКА. По окончании прошлого сезона истек срок контракта, связывавшего хоккеиста с «Вегасом». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Каролину» и «Эдмонтон».
В октябре 2019 года Зыков получал в НХЛ 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. 0