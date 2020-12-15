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    Президент ЦСКА: Зыков пока не изъявил желания работать в России

    Хоккей ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался относительно возможности подписания нападающего Валентина Зыкова.

    Валентин Зыков
    Валентин Зыков

    «Вопросом приглашения в команду форварда Валентина Зыкова я занимаюсь с весны этого года, права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА.

    Однако пока Валентин не изъявил желания приобрести работу в России», — сказал Есмантович «Чемпионату».

    Зыков — воспитанник ЦСКА. По окончании прошлого сезона истек срок контракта, связывавшего хоккеиста с «Вегасом». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Каролину» и «Эдмонтон».

    В октябре 2019 года Зыков получал в НХЛ 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. 0

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