Президент ЦСКА: Зыков пока не изъявил желания работать в России

Президент ЦСКАвысказался относительно возможности подписания нападающего

«Вопросом приглашения в команду форварда Валентина Зыкова я занимаюсь с весны этого года, права на игрока в КХЛ принадлежат ЦСКА.

Однако пока Валентин не изъявил желания приобрести работу в России», — сказал Есмантович «Чемпионату».

Зыков — воспитанник ЦСКА. По окончании прошлого сезона истек срок контракта, связывавшего хоккеиста с «Вегасом». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Каролину» и «Эдмонтон».

В октябре 2019 года Зыков получал в НХЛ 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. 0