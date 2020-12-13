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    «Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани

    Хоккей КХЛ Ак Барс Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Иван Емец, Кирилл Петров и Стефан Да Коста.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Воронков — 5 (Петров, Мерфи), 8:34 — 1:0. Емец — 4 (Воронков, Педан), 17:32 — 2:0. Йенсен — 12 (Хаапала, Савинайнен), 44:57 — 2:1. Да Коста — 14 (Доус, Яруллин), 58:14 — 3:1. Петров — 9 (Галимов), 59:32 — 4:1Нереализованный буллит: Доус (Ак Барс), 21:53 (Мимо)Вратари: Рейдеборн — Линдбек (58:46 — 59:32)Броски: 37 (13+11+13) — 25 (3+12+10)Штраф: 6 — 4

    «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 58 очками. «Йокерит» идет восьмым на Западе. 0

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